Из-за пьяного ростовского священника в ДТП пострадал ребенок

В Ростове-на-Дону по вине нетрезвого священнослужителя столкнулись семь машин, в результате двое пострадали.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД РФ по Ростовской области, в ночь на вторник, 17 января, в центре Ростова-на-Дону произошло ДТП с участием семи автомобилей. Около 0:30 по московскому времени в Халтуринском переулке водитель автомобиля Mitsubishi АSX 1991 года совершил наезд на ВАЗ-21099, который двигался в попутном направлении. После столкновения обе машины врезались в несколько других авто, припаркованных возле проезжей части. В общей сложности повреждения получили семь транспортных средств.

По предварительным данным, виновником аварии стал священник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Сам он не пострадал.

«Установлено, что водитель Mitsubishi управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП пострадали и были доставлены в больницу двое пассажиров иномарки: женщина и восьмилетний мальчик», — сообщили в МВД.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.