Происшествия
Источник: ТАСС
14:20, 17 Января 2017 Версия для печати

Четверо ранены при взрыве трубы на заводе со взрывчаткой в Бийске

В результате взрыва на заводе по производству взрывчатки в Алтайском крае пострадали четыре человека.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное управление гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, несчастный случай произошел на предприятии «Бийский олеумный завод».

Во время работ по расчистке территории на заводе прогремел взрыв: «На Олеумном заводе рабочие проводили расчистку территории для подготовки к строительству нового здания. Работали молотком, разбирали старый фундамент и наткнулись на трубу в фундаменте. При ударе она взорвалась».

В результате инцидента пострадали четыре человека. Как сообщили в пресс-службе предприятия, взрыв прогремел в цехе по производству взрывчатки, где работает около тысячи человек. Данный цех является самым крупным на заводе, он расположен в промышленной зоне Бийска.

Сообщается, что заводская комиссия делает все необходимое для устранения неполадок после инцидента.

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