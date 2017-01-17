Происшествия
Источник: ОВД-Инфо
11:21, 17 Января 2017 Версия для печати

Активистов с чаем задержали за "митинг" у памятника Немцову

Возле памятного мемориала Борису Немцову в Москве задержали четверых активистов.

Как сообщает веб-портал «ОВД-Инфо», в ночь на 17 января у мемориала оппозиционного политика Борису Немцову сотрудники полиции задержали активиста Михаила Силича. Поводом для задержания послужило то, что мужчина стоял возле памятника, держа в руках российский флаг. Задержанный был доставлен в ОВД «Китай-город».

Кроме того, вечером 16 января возле импровизированного памятника были задержаны еще трое активистов: Иван Шаравин, Борис Казадаев и Марина Лебедева. Всем троим предъявлены обвинения в проведении незаконного митинга. Между тем Шаравин заявил, что регулярно дежурит возле мемориала Немцову. По его словам, Лебедева принесла ему горячий чай, а Казадаев просто пришел почтить память убитого политика.

На задержанных были составлены протоколы об административном правонарушении, затем их отпустили.

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