Семь человек погибли при столкновении иномарок под Саратовом

Жертвами аварии с участием двух иномарок в Саратовской области стали семь человек.

В региональном управлении МВД РИА «Новости» сообщили, что ДТП произошло в 01:30 ночи в воскресенье, 15 января, на 550-м километре автотрассы Нижний Новгород – Саратов.

Неподалеку от села Тарумовка Петровского района Саратовской области столкнулись автомобили Volvo с полуприцепом и минивэн Toyota.

Как сообщили в МВД, водитель Volvo, ехавший из Пензы в сторону Саратова, не справился с управлением, что и стало причиной столкновения с двигавшейся навстречу иномаркой.

В результате оба автомобиля съехали в кювет. Жертвами аварии стали водитель и шесть пассажиров Toyota, от полученных травм они скончались на месте.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, личности погибших и обстоятельства происшествия устанавливаются.