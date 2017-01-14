Участников антикризисной акции в ЦАО увезли на автозаках в полицию

В центре Москвы 14 января полиция задержала участников антикризисного народного схода.

О задержании сообщил организатор акции Юрий Горских телеканалу «Дождь». По его словам, акция была не согласованна с московскими властями, поэтому активисты решили провести встречу в формате народного схода у памятника Грибоедову около метро «Чистые пруды».

Корреспондент телеканала сообщает с места событий, что на акцию пришли около 50 человек, большинство из них задержаны. Горских уточнил, что к месту проведения схода прибыли пять автозаков. Вместе с ним в автозаке находится 12 человек, всего полиция могла задержать около 30 активистов.

По данным «ОВД-Инфо», задержанных на автозаках везут в отдел полиции.