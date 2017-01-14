Происшествия
Источник: Российские СМИ
15:24, 14 Января 2017 Версия для печати

Участников антикризисной акции в ЦАО увезли на автозаках в полицию

В центре Москвы 14 января полиция задержала участников антикризисного народного схода.

О задержании сообщил организатор акции Юрий Горских телеканалу «Дождь». По его словам, акция была не согласованна с московскими властями, поэтому активисты решили провести встречу в формате народного схода у памятника Грибоедову около метро «Чистые пруды».

Корреспондент телеканала сообщает с места событий, что на акцию пришли около 50 человек, большинство из них задержаны. Горских уточнил, что к месту проведения схода прибыли пять автозаков. Вместе с ним в автозаке находится 12 человек, всего полиция могла задержать около 30 активистов.

По данным «ОВД-Инфо», задержанных на автозаках везут в отдел полиции.

читайте также:Собравшихся было около ста человек
"Нас послали далеко и надолго". Как прошел митинг "Новой оппозиции"
Корреспондент Sobesednik.ru побывала на митинге новосозданного движенения «Новая оппозиция» в Москве »

читайте также:Малыши, которые могли не родиться, – главный аргумент митингующих
"Куда их девать? Да хоть в детдом!" Как прошел митинг за запрет абортов
Sobesednik.ru побывал на митинге православных активистов на Суворовской площади в Москве, призывающих запретить аборты  »

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Где загадывать желания? Путеводитель по городам России
07:02, 15 Января 2017
Sobesednik.ru решил напомнить, в каких уголках страны можно и нужно загадывать желания
»
Надежда Гужева: Мы вас, щенки, научим котиков любить!
00:01, 15 Января 2017
Обозреватель Sobesednik.ru – о возможных изменениях в законодательстве о защите животных
»
Онкобольные дети – звездам: Мы поправимся и станем артистами!
20:07, 14 Января 2017
Sobesednik.ru и TOY.ru в канун Нового 2017 года вместе со звездами российской эстрады посетили тяжелобольных детей
»