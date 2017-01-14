Пытавшийся ограбить ветклинику скрылся после отказа отдать деньги

В Москве неизвестный в медицинской маске попытался ограбить ветеринарную клинику.

Как сообщает Life 14 января со ссылкой на ГУ МВД по Москве, в минувшую пятницу, 13 января, в здание ветклиники на западе Москвы ворвался мужчина в медицинской маске. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он потребовал у кассира выдать ему деньги, однако получил отказ.

После этого злоумышленник решил не пытаться требовать деньги еще раз и скрылся с места происшествия.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Разбойное нападение».