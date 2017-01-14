Автомобиль съемочной группы СТС-Кузбасс обстреляли под Кемерово

В Новокузнецке неизвестные обстреляли съемочную группу телеканала СТС-Кузбасс в пятницу, 13 января.

О произошедшем сообщает FlashSiberia со ссылкой на потерпевших в субботу, 14 января. По данным агентства, инцидент произошел на Пионерском проспекте города Новокузнецк Кемеровской области. Журналисты рассказали, что находились в машине, когда услышали глухой звук. После этого одно из стекол автомобиля разбилось, а осколки попали на корреспондента Ирину Бахтину. Отмечается, что женщина не пострадала.

Портал «Сiбдепо» со ссылкой на местных жителей пишет о том, что обстрел происходит не впервые: ранее злоумышленники стреляли по балконам и стеклам припаркованных машин.