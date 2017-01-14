81-летнюю женщину нашли мертвой после избиения сыном в Москве

44-летнего мужчину подозревают в избиении своей матери до смерти на северо-западе Москвы.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» 14 января со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в квартире в доме 33 по улице Героев-Панфиловцев в районе Северное Тушино СЗАО Москвы был обнаружен труп 81-летней женщины «с множественными травмами головы и тела, переломами лицевых костей черепа».

Источник отмечает, что в квартире находился сын погибшей. Мужчину задержали по подозрению в нанесении матери травм, от которых она скончалась.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Детали инцидента уточняются.