Во Владикавказе изъяли 340 тысяч бутылок контрафактного лосьона

В Северной Осетии сотрудники полиции изъяли со складов косметический лосьон с поддельными марками.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в целях борьбы с контрафактным алкоголем после массовых отравлений в Иркутске российские власти приняли решение внести изменения в ценовую политику в сегменте спиртосодержащих жидкостей. Так, в 2017 году в России могут подорожать аптечные настойки, спиртосодержащая косметика и парфюмерия, а цены на легальный алкоголь могут снизиться.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД России по Северо-Кавказскому округу, во Владикавказе сотрудники полиции обнаружили подпольные склады и контейнеры, где содержалась контрафактная алкогольная и спиртосодержащая жидкость. В ходе проверки правоохранители изъяли около 340 тысяч бутылок с косметическим лосьоном емкостью 0,1 литра и 51 тысячу бутылок контрафактного алкоголя, на которых были наклеены поддельные федеральные специальные марки. Все найденные вещества были направлены на химическую экспертизу, сообщили в ведомстве.

«В настоящее время устанавливаются лица, причастные к незаконному обороту алкогольной продукции, выясняется происхождение контрафакта, а также устанавливаются возможные точки его сбыта», — отметили в МВД. По факту подделки товарных знаков возбуждено уголовное дело.