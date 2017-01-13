Происшествия
Источник: ИА "Народные новости"
12:57, 13 Января 2017 Версия для печати

В Петербурге проверят врачей, при которых пациент истек кровью

В Мариинской больнице Санкт-Петербурга врачи попросили пациента с ножевым ранением «подождать».

Как сообщает ИА «Народные новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, в Мариинской больнице будет проведена проверка после того, как ее сотрудники заставили раненого мужчину ожидать медицинской помощи, пока тот истекал кровью у них на глазах.

Широкий резонанс вызвала опубликованная в интернете видеозапись, на которой врач больницы просит раненого 29-летнего мужину с тяжелым ножевым ранением и его сопровождающих, чтобы они «подождали».

В настоящее время пострадавший пребывает в хирургической реанимации.

Руководство Мариинской больницы, в свою очередь, заявило, что медики не нарушали нормативов оказания помощи. В больнице уверяют, что через 8,5 минут после того, как мужчину доставили в медицинское учреждение, пациент был доставлен в реанимацию.

Источник сообщил агентству, что у мужчины диагностировали повреждение почки и кишечника, его состояние оценивается как тяжелое.

«Будет проведена проверка качества оказания медицинской помощи в больнице. По итогам проверки уже вынесем решение», — заявили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

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