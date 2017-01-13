В Омске женщина облила мужа "Боярышником" и подожгла во время ссоры

В ночь на 13 января жительница Омска поссорилась со своим мужем, облила его «Боярышником» и подожгла.

Как пишет Novosib Room, по предварительным данным, 45-летний мужчина поссорился с 49-летней женой. Во время конфликта женщина облила его «Боярышником» и подожгла.

Мужчину госпитализировали в городскую больницу. У него зафиксировали ожоги лица, шеи, ушей, груди, живота. Пострадало 15% поверхности тела.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».