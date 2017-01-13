Происшествия
Источник: Life
15:52, 13 Января 2017 Версия для печати

Труп пенсионерки с разбитым лицом нашли в воинской части в ЦАО

На территории воинской части в Москве обнаружили тело пенсионерки.

Как сообщает веб-портал Life, труп пожилой женщины был найден в раздевалке воинской части в центре столицы. Как заявил один из работников учреждения, который обнаружил тело, погибшая является бывшей сотрудницей части.

По данным правоохранителей, которые занимаются расследованием обстоятельств гибели 79-летней женщины, она была вольнонаемной и уволилась, достигнув пенсионного возраста. В день трагедии женщина вернулась на работу, чтобы забрать свои вещи, пишет издание.

При осмотре тела погибшей у нее был обнаружен перелом носа и открытая рана лба.

Следователи полагают, что причиной смерти мог стать несчастный случай. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

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Соловьева Екатерина

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