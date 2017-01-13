Трое пострадали в ДТП с перевернувшейся "скорой" под Иркутском

Под Иркутском машина, перевозившая ребенка с матерью в больницу, перевернулась из-за потерявшего управление водителя.

Как сообщает Life, ДТП с перевернувшейся машиной скорой помощи произошло во время перевозки мальчика с признаками отравления из города Зима в Иркутск.

Женщину-фельдшера с переломами увезла в больницу другая бригада скорой помощи. Туда же доставили водителя и мать с сыном.

«У всех пострадавших, кроме ребёнка, зафиксированы ушибы и переломы, их госпитализировали в районную больницу», — сообщили в экстренных службах региона.

По предворительным данным, ДТП произошло из-за потерявшего управление машиной водителя. На месте аварии в настоящее время проводится проверка сотрудниками ГИБДД.