Происшествия
Источник: Life
08:21, 13 Января 2017 Версия для печати

Трое пострадали в ДТП с перевернувшейся "скорой" под Иркутском

Под Иркутском машина, перевозившая ребенка с матерью в больницу, перевернулась из-за потерявшего управление водителя.

Как сообщает Life, ДТП с перевернувшейся машиной скорой помощи произошло во время перевозки мальчика с признаками отравления из города Зима в Иркутск.

Женщину-фельдшера с переломами увезла в больницу другая бригада скорой помощи. Туда же доставили водителя и мать с сыном.

«У всех пострадавших, кроме ребёнка, зафиксированы ушибы и переломы, их госпитализировали в районную больницу», — сообщили в экстренных службах региона.

По предворительным данным, ДТП произошло из-за потерявшего управление машиной водителя. На месте аварии в настоящее время проводится проверка сотрудниками ГИБДД.

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