Происшествия
Источник: Интерфакс
12:37, 13 Января 2017 Версия для печати

Рейс в Стамбул вернулся во Внуково из-за касания взлетной полосы

12 января Boeing-737, выполнявший рейс Москва — Стамбул, вернулся в столичный аэропорт после взлета.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах, накануне в аэропорту Внуково при взлете Boeing-737, направлявшийся в Стамбул, коснулся хвостом взлетно-посадочной полосы, однако смог взлететь и набрать высоту.

После взлета экипаж принял решение вернуться во Внуково, чтобы избежать неполадок во время полета.

«Самолет вернулся и благополучно сел во "Внуково". Техники неполадок не выявили, обнаружив лишь след от касания с полосой», — рассказал источник агентства.

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Карпухина Мария

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