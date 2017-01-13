Ракетный обстрел сирийской авиабазы устроили ВВС Израиля

Военно-воздушные силы Израиля 13 января обстреляли военный аэродром Меззе на юго-западе Дамаска.

Как сообщает телеканал Sky News Arabia 13 января со ссылкой на сирийское государственное телевидение, аэродром Меззе, находящийся за несколько километров от президентского дворца в столице Сирии Дамаске, подвергся ракетному обстрелу со стороны ВВС Израиля. По данным телеканала, после обстрела на аэродроме произошел пожар.

В сирийской армии заявили о том, что Израиль могут ожидать последствия после «вопиющей» атаки.

Информации о жертвах и разрушениях пока нет. На место ЧП направлены машины скорой помощи.