Происшествия
Источник: Sky News Arabia
07:01, 13 Января 2017 Версия для печати

Ракетный обстрел сирийской авиабазы устроили ВВС Израиля

Военно-воздушные силы Израиля 13 января обстреляли военный аэродром Меззе на юго-западе Дамаска.

Как сообщает телеканал Sky News Arabia 13 января со ссылкой на сирийское государственное телевидение, аэродром Меззе, находящийся за несколько километров от президентского дворца в столице Сирии Дамаске, подвергся ракетному обстрелу со стороны ВВС Израиля. По данным телеканала, после обстрела на аэродроме произошел пожар.

В сирийской армии заявили о том, что Израиль могут ожидать последствия после «вопиющей» атаки.

Информации о жертвах и разрушениях пока нет. На место ЧП направлены машины скорой помощи.

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