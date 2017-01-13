Происшествия
Источник: Life
11:04, 13 Января 2017 Версия для печати

Рабочий до смерти избил коллег в пенсионном фонде Краснодара

В Краснодаре в здании пенсионного фонда обнаружены тела двоих рабочих с многочисленными травмами.

Как сообщает Life со ссылкой на СУ СК РФ по Краснодарскому краю, инцидент произошел в здании пенсионного фонда в Центральном районе Краснодара. По данным следствия, 7 января трое мужчин проводили в здании ремонтные работы. Между ними возник конфликт, который закончился плачевно. В ходе перепалки 31-летний уроженец Узбекистана напал на двух других рабочих и стал наносить им удары по голове неустановленным предметом. Затем злоумышленник скрылся с места преступления.

Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, в результате оба пострадавших скончались на месте. Экспертиза показала, что причиной их смерти стали открытые черепно-мозговые травмы.

Преступник объявлен в федеральный розыск. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются, возбуждено уголовное дело.

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