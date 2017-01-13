Профессор ВолгГТУ потребовал $50 тысяч за защиту диссертации

Педагог Волгоградского государственного технического университета задержан при получении взятки в 50 тысяч долларов.

Как сообщает Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах, заслуженный деятель науки и образования Российской академии естествознания (РАЕ), председатель диссертационного совета Института архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета Александр Богомолов был задержан правоохранителями в момент получения крупной взятки. По данным Life, студент Богомолова предложил ему 50 тысяч долларов в обмен на положительную защиту докторской диссертации.

«Александр Богомолов получил часть суммы в виде 10 тысяч долларов и был задержан в своем кабинете. Деньги ему заплатил один из аспирантов за решение вопроса о подготовке и положительной защите докторской диссертации», — сообщил собеседник Life.

Помимо изъятой суммы, при обыске в доме преподавателя обнаружили еще 5000 долларов США и 2000 евро.

Как отмечает издание, Александр Богомолов является известным российским преподавателем и обладателем множества государственных наград за развитие высшего образования в России.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.