Один человек погиб при столкновении восьми машин в Подмосковье

13 января восемь машин столкнулись на трассе «Урал» в Подмосковье. В результате ДТП один человек погиб, двое пострадали.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД РФ по Московской области, аварию спровоцировала женщина, которая выехала на своем авто на полосу встречного движения.

«Автомобиль марки KIA Rio, за рулем которого была женщина, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с Renault. После этого в разбитые машины врезались еще [шесть] автомобилей. В результате ДТП погиб пассажир Renault, травмы получили водитель KIA Rio и водитель Renault», — сказали агентству в ведомстве.

По данным ТАСС, авария произошла на автодороге М-5 «Урал» в Коломенском районе Подмосковья.