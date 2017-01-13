Неизвестные проехали по пешеходной улице у Кремля "в кальянную"

В Сети появилось видео, на котором неизвестные на автомобиле едут по Никольской улице в центре Москвы.

Как сообщает Life, в автомобиле во время съемки видео находились двое молодых людей. На записи видно, как они едут по Никольской улице, проезд по которой запрещен. В комментарии к видео сказано, что «парни едут в кальянную».

РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД пишет о том, что сотрудники ГАИ проводят проверку по факту езды на машине по пешеходной улице. Отмечается, что полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и личности правонарушителей.