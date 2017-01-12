Происшествия
Источник: РИА "Новости"
17:29, 12 Января 2017 Версия для печати

Упавшую с 11 этажа на подъезд женщину реанимируют в Москве

Женщина выпала из окна 11 этажа и приземлилась на козырёк подъезда на юго-западе столицы.

Ранее Sobesednik.ru писал о москвичке, по неосторожности выпавшей из окна пятого этажа и зацепившейся за ветки дерева. В том случае пострадавшая была нетрезва.

РИА «Новости» сообщает, что подобный инцидент произошёл 12 января в доме 1 на улице Скобелевская в районе Южное Бутово в ЮЗАО столицы.

Выпавшую из окна женщину нашли на козырьке подъезда. Она осталась в живых. «Проводятся реанимационные мероприятия», – сказал источник агентства в экстренных службах города.

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