Происшествия
Источник: Московский метрополитен
08:40, 10 Января 2017 Версия для печати

Сбой движения поездов произошел на "красной" ветке метро

Утром 10 января из-за инцидента с пассажиром на Сокольнической линии метрополитена произошел сбой.

Согласно сообщению, опубликованному в Твиттере Московского метрополитена, утром 10 января движение поездов от станции «Сокольники» до станции «Бульвар Рокоссовского» Сокольнической линии метро остановилось из-за инцидента с пассажиром.

Метрополитен отмечает, что движение на указанном участке станции «восстановлено и входит в

читайте также:Представитель метро призвал граждан помогать незрячим
Слепой на рельсах: как инвалидам выжить в метрополитене?
На какую помощь в метро могут рассчитывать люди с ограниченными возможностями, выяснил Sobesednik.ru »

читайте также:Эвелина Хромченко
Эвелина Хромченко удивила пассажиров метро на показе мод
Станция «Достоевская» московского метрополитена на несколько часов превратилась в подиум, узнал Sobesednik.ru »

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

8 удивительных фактов о фастфуде
07:02, 10 Января 2017
Британские журналисты назвали 8 удивительных фактов, связанных с фастфудом, о которых мало кто подозревает
»
Певица Жасмин: Пугачева запретила друзьям выпивать на брудершафт!
06:02, 10 Января 2017
Как стало известно Sobesednik.ru, скоро двери продюсерского центра Примадонны откроются для дочери певицы Жасмин
»
Комментатор Владимир Перетурин: С кровати уже не встаю...
00:03, 10 Января 2017
Sobesednik.ru побеседовал с телекомментатором Владимиром Перетуриным, который 19 лет вел «Футбольное обозрение»
»