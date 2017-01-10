Сбой движения поездов произошел на "красной" ветке метро

Утром 10 января из-за инцидента с пассажиром на Сокольнической линии метрополитена произошел сбой.

Согласно сообщению, опубликованному в Твиттере Московского метрополитена, утром 10 января движение поездов от станции «Сокольники» до станции «Бульвар Рокоссовского» Сокольнической линии метро остановилось из-за инцидента с пассажиром.

Метрополитен отмечает, что движение на указанном участке станции «восстановлено и входит в

8:10 Сокольническая линия. Нет движения от Сокольники до Бульвар Рокоссовского из-за инцидента с пассажиром. — Московское метро (@MetroOperativno) 10 января 2017 г.