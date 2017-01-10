Происшествия
Источник: Агентство городских новостей «Москва»
08:28, 10 Января 2017 Версия для печати

Пенсионер застрелил квартирантку из охотничьего ружья в Москве

На юго-западе столицы мужчина убил женщину, проживавшую в его квартире, и покончил с собой.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» 10 января, инцидент произошел в квартире на улице Айвазовского в районе Ясенево ЮЗАО Москвы.

«62-летний хозяин квартиры [во время] ссоры из охотничьего ружья произвел выстрел в область головы своей 38-летней квартирантке, от которого последняя скончалась на месте», — сказал агентству источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что после произошедшего мужчина попытался покончить с собой. Его доставили в больницу, где он скончался через некоторое время. На его теле было обнаружено огнестрельное ранение.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)

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Карпухина Мария

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