Жители Архангельской области увидели взрыв яркого метеора

Ученые изучают кадры падения болида в Архангельской области, чтобы определить траекторию его полета.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Пулковской астрономической обсерватории, в субботу, 7 января, жители Онежского района Архангельской области наблюдали полет болида. Многочисленные снимки небесного тела появились в социальных сетях.

«Пролетело то, что мы называем болидом, то есть очень яркий метеор», — пояснили в обсерватории.

Эксперты определят траекторию полета метеора после того, как проанализируют видеозаписей и фотографии, сделанные очевидцами.

По данным агентства, метеор сгорел в плотных слоях атмосферы на высоте примерно в 50 километров от поверхности Земли. В результате падения метеора никто не пострадал, разрушений нет.

Представитель обсерватории отметил, что ежедневно в земной атмосфере сгорает около 100-150 тонн метеорного вещества.