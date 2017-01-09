Происшествия
Источник: РИА "Новости"
07:29, 09 Января 2017 Версия для печати

За новогодние праздники еще двое умерли из-за "Боярышника"

Число жертв отравления концентратом «Боярышник» в Иркутске достигло 78 человек.

Напомним, Sobesednik.ru писал о том, что в Иркутске в связи с массовым отравлением суррогатным алкоголем, содержащим метиловый спирт, возбуждены уголовные дела в отношении 16 человек.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу иркутского минздрава, число умерших от отравления «Боярышником» увеличилось до 78 человек.

«За новогодние праздники от отравления "Боярышником" скончались два человека из ранее поступивших. На лечении в стационарах остаются трое пострадавших, один из них в крайне тяжелом состоянии», — сообщила сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения Иркутской области Татьяна Шкурская.

По данным агентства, новых случаев отравления суррогатным алкоголем в регионе во время новогодних праздников зафиксировано не было.

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