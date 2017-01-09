Происшествия
Источник: Life
15:58, 09 Января 2017 Версия для печати

Во Внуково самолет аварийно сел из-за проблем с закрылкам

В аэропорту Внуково пассажирский лайнер совершил аварийную посадку.

Как сообщает веб-портал Life со ссылкой на источник в аэропорту, инцидент произошел 9 января с самолетом «Боинг-737», летевшим из Краснодара в Москву. Когда воздушное судно заходило на посадку, не произошёл выпуск закрылков в нужное положение.

«Механизация не перешла из положения "5" в положение "15", экипаж применил резервную систему», — сообщил источник издания.

В результате приземление прошло благополучно, никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

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Соловьева Екатерина

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