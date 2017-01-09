Происшествия
Источник: "Российская газета"
15:11, 09 Января 2017 Версия для печати

В Сибири трехлетний малыш погиб после обрезания на дому

В Красноярске трехлетний ребенок скончался после операции по обрезанию крайней плоти.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ, трагедия произошла 6 января в Ленинском районе Красноярска. 31-летняя женщина договорилась со знакомым врачом, чтобы тот сделал ее трехлетнему сыну обрезание на дому. Врач согласился и в назначенный день выполнил ребёнку операцию под местной анестезией, сделав обезболивающий укол.

«После этого состояние ребенка ухудшилось. Мать самостоятельно пыталась оказать мальчику медицинскую помощь, используя лекарственные средства, однако мальчик скончался», – сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи установили личность хирурга, проводившего операцию погибшему.

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Соловьева Екатерина

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