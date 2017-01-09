В Сибири подросток погиб от удара током, катаясь с горки

В Красноярске 15-летний подросток скончался от удара током, дотронувшись до провода ЛЭП во время катания с горки.

Как сообщает веб-портал Life со ссылкой на региональное управление СК РФ, несчастный случай произошел на Болдинской улице Красноярска во время новогодних праздников. Сюда свозят снег из разных районов города, и местные дети использую это место для катания на тюбинге и санках, отмечает Life.

Во время очередного катания 15-летний мальчик коснулся провода ЛЭП, который находился на высоте около двух метров от земли, и получил сильный удар током.

По данным СК, в момент трагедии рядом находились еще пять местных детей, все они отправились на прогулку без ведома родителей. Увидев, что с их другом произошло несчастье, дети позвали на помощь взрослых, однако помощь ребенку оказать не удалось – прибывшие на место врачи констатировали смерть подростка.

По факту гибели несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Следователи установили организацию, которая отвечает за вывоз снега, в настоящее время ведется опро должностных лиц, изучается служебная документация.