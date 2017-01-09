Умер осужденный за нетрезвое вождение сын экс-главы Польши

Сын бывшего президента Польши Леха Валенсы скончался в своей квартире.

Как сообщает радиостанция RMF, 43-летний Пшемыслав Валенса был найден мертвым у себя дома в Гданьске. Тело Валенсы обнаружил его сын, который вызвал бригаду скорой помощи. По данным СМИ, осмотревшие труп мужчины эксперты исключили вероятность насильственной смерти, поскольку никаких повреждений на теле обнаружено не было.

Как отмечает радиостанции, Пшемыслав Валенса ранее неоднократно привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде и был виновником нескольких ДТП.

В 1995 году суд приговорил его к одному году и девяти месяцам тюрьмы условно, в 2003 году — к году условно.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и прокуратуры. У покойного остались жена и восемь детей.