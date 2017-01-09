Происшествия
Источник: Facebook
07:49, 09 Января 2017 Версия для печати

Трое украинских военных перестали выходить на связь в Донбассе

Украинские силовики заявили об исчезновении трех военнослужащих у линии разграничения в Донбассе.

Сообщение о том, что трое военных пропали у линии разграничения в Донбассе, появилось на странице пресс-центра штаба украинской силовой операции в Facebook в ночь на 9 января.

«Восьмого января 2017 года три военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задачи вблизи линии разграничения, не вернулись к месту расположения подразделения», — сказано в сообщении.

Представители пресс-службы также сообщили, что в настоящий момент связь с пропавшими военными отсутствует.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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