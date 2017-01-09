Происшествия
Источник: "Фонтанка"
10:36, 09 Января 2017 Версия для печати

Пожилого педагога петербургского вуза нашли мертвым в аудитории

В Санкт-Петербурге в аудитории университета найдено тело преподавателя.

Как сообщает интернет-издание «Фонтанка», тело 64-летнего мужчины было обнаружено 8 января в одной из аудиторий Государственного университета авиационного приборостроения (ГУАП) по адресу Большая Морская улица, 67.

Погибший оказался заведующим лабораторией на кафедре управления качеством.

Сообщается, что тело педагога обнаружили сотрудники охраны, обратившие внимание на то, что утром он вошел на территорию института, но так и не покинул ее.

Как отмечает издание, рядом с телом преподавателя была обнаружена веревка.

Тело мужчины было доставлено в морг, причина смерти устанавливается.

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Соловьева Екатерина

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