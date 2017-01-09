Происшествия
Источник: Life
10:48, 09 Января 2017 Версия для печати

Окоченевший труп женщины обнаружили на северо-востоке Москвы

На северо-востоке столицы нашли тело 34-летней женщины, погибшей от переохлаждения.

В воскресенье, 8 января, Sobesednik.ru писал, что в Подмосковье столбики термометров опустились до 36 градусов мороза.

9 января Life сообщает, что труп Е. Фроловой обнаружили у рефрижераторной площадки на Ярославском шоссе в СВАО Москвы. По данному факту проводится проверка.

По информации портала, за двое суток в столице более 100 человек пострадали от сильных морозов. 7 января за помощью к врачам обратились 70 москвичей. Известно, что 28 горожан получили обморожения, четверо пострадали от переохлаждения, а трое – от гололёда.

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