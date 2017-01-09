Девочку из ингушской семьи убило телевизором в Москве

Годовалая девочка погибла, уронив на себя телевизор в квартире на юго-востоке столицы.

РЕН ТВ сообщает, что инцидент произошёл около 14:00 в воскресенье, 8 января, на улице Недорубова в районе Некрасовка ЮВАО Москвы.

Когда мама занималась уборкой, годовалая девочка расшатала телевизор и уронила его на себя. Прибывшие на место происшествия врачи не смогли спасти ребёнка.

В квартире проживала семья из Ингушетии.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.