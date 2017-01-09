Часы на 6 млн рублей вынесли воры из квартиры в ЦАО

Из квартиры в центре Москвы неизвестные похитили коллекцию часов на сумму более 6 миллионов рублей.

Как сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, инцидент произошел по адресу улица Малая Бронная, д. 16, в Пресненском районе ЦАО столицы.

После сообщения о краже на место выехали сотрудники полиции. Они выяснили, что в период с 17:00 5 января 2017 года до 6:15 8 января 2017 года неизвестный вскрыл входную дверь, сломав замок, и проник в квартиру. Злоумышленник похитил коллекцию мужских наручных часов. Как отмечает агентство, общая стоимость ущерба составила свыше 6 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».