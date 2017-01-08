Загоревшуюся автомойку тушат пожарные на юго-западе Москвы

Днем 8 января недалеко от станции метро «Профсоюзная» на юго-западе Москвы загорелся металлический ангар.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы, металлический ангар загорелся на улице Кржижановского в Академическом районе ЮЗАО Москвы. По предварительным данным, в ангаре находится автомойка.

«Огонь угрожает двум соседним зданиям. На место ЧП прибыли подразделения МЧС, которые приступили к ликвидации возгорания», — сказал источник агентства.

Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало.