Покончивший с собой киллер отправил в больницу бойцов Росгвардии

При попытке задержания утром 8 января на юго-востоке Москвы подозреваемый в убийстве мужчина ранил двоих.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в одном из подъездов на юго-востоке Москвы киллер в камуфляже и маске застрелил мужчину, после чего скрылся с места преступления. Во время задержания подозреваемый оказал сопротивление полиции и покончил с собой.

Как сообщает телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на ГСУ СКР по Москве, во время перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов предполагаемый киллер смог ранить двух бойцов Росгвардии.

Отмечается, что раненные были госпитализированы. Стрельба произошла на улице Федора Полетаева на юго-востоке Москвы.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)