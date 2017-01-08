Происшествия
Источник: Агентство городских новостей «Москва»
07:49, 08 Января 2017 Версия для печати

Один человек погиб в ДТП с Infiniti на Кутузовском проспекте

В ночь на 8 января на Кутузовском проспект в Москве произошло лобовое столкновение иномарок Infiniti и Suzuki.

Как пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ГУ ГИБДД по Москве, у дома 57 по Кутузовскому проспекту в районе Дорогомилово ЗАО Москвы произошло ДТП.

«Водитель автомобиля Infiniti вылетел на встречную полосу движения, в результате чего произошло лобовое столкновение Infiniti с автомобилем Suzuki. Водители обоих автомобилей получили травмы, пассажир одной из иномарок погиб», — сказали агентству.

Подробности аварии устанавливаются. Название марки авто, в которой погиб пассажир, уточняется.

читайте также:
В МВД сообщили детали ДТП, унесшего жизни 4 человек под Москвой
Сотрудники полиции устанавливают виновника ДТП с иномарками в Подмосковье, в результате которого погибли четыре человека. »

читайте также:
В ГИБДД раскрыли детали смертельного ДТП с байкером в Новой Москве
В ГИБДД рассказали подробности аварии в Новой Москве, где погибли пенсионер и мотоциклист »

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Валерий Леонтьев мечтает переехать в деревню
11:04, 08 Января 2017
Певец Валерий Леонтьев устал от городской суеты, узнал Sobesednik.ru
»
Как разгрузиться после праздников
07:05, 08 Января 2017
Встав после праздников на весы, многие испытывают прилив не самых положительных эмоций, напоминает Sobesednik.ru
»
Александр Пикуленко: Колесами вверх
00:03, 08 Января 2017
Автообозреватель Sobesednik.ru Александр Пикуленко – о главных проблемах автопрома
»