Один человек погиб в ДТП с Infiniti на Кутузовском проспекте

В ночь на 8 января на Кутузовском проспект в Москве произошло лобовое столкновение иномарок Infiniti и Suzuki.

Как пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ГУ ГИБДД по Москве, у дома 57 по Кутузовскому проспекту в районе Дорогомилово ЗАО Москвы произошло ДТП.

«Водитель автомобиля Infiniti вылетел на встречную полосу движения, в результате чего произошло лобовое столкновение Infiniti с автомобилем Suzuki. Водители обоих автомобилей получили травмы, пассажир одной из иномарок погиб», — сказали агентству.

Подробности аварии устанавливаются. Название марки авто, в которой погиб пассажир, уточняется.