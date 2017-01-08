Киллер, застреливший в подъезде ЮВАО человека, покончил с собой

Подозреваемый в убийстве мужчины в одном из московских домов 8 января покончил с собой во время задержания.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что рано утром в воскресенье, 8 января, неизвестный в маске и камуфляже застрелил мужчину в подъезде дома на улице Васильцовский Стан.

В ГУ МВД по Москве «Интерфаксу» рассказали, что убийство произошло около 6:15 утра.

«Около 6:30 [8 января] в полицию поступило сообщение о стрельбе в районе улицы Васильцовский Стан. Прибывшими сотрудниками полиции было установлено, что примерно в 6:15 неизвестный мужчина выстрелил в человека и скрылся. Потерпевший скончался на месте от полученных ранений», — сказали в ведомстве.

Там также отметили, что полицейские попытались задержать подозреваемого, но он оказал сопротивление. Между ним и полицейскими произошла короткая перестрелка, после которой подозреваемый в убийстве покончил с собой. На его теле были огнестрельные ранения.

Подробности произошедшего выясняются.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)