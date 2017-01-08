5-летний мальчик погиб после удара головой на ледяной горке

В Башкирии пятилетний мальчик скончался спустя два дня после получения травмы во время катания на ледяной горке.

Как сообщает РИА «Новости» 8 января со ссылкой на помощника руководителя СКР по Башкирии Светлану Абрамову, следователи проводят проверку по факту гибели 5-летнего мальчика из города Давлеканово.

3 января мальчик катался на ледяной горке и ударился головой, после чего его отвезли в городскую больницу.

«Мать мальчика утверждает, что медицинским персоналом больницы города Давлеканово была недооценена тяжесть состояния ее сына. Впоследствии ребенка перевезли в республиканскую больницу в город Уфу, однако, несмотря на оказанную там медицинскую помощь, ребенок скончался», — сказала Абрамова.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.