12-летний мальчик ушел на прогулку и покончил с собой в ВАО

По факту гибели ребенка 2004 года рождения на востоке Москвы Следственный комитет завел уголовное дело.

Как пишет «Интерфакс», тело 12-летнего подростка было найдено вечером 7 января под окнами одного из домов на Перовской улице ВАО Москвы. Источника агентства сообщает, что подросток ушел гулять и, по предварительным данным, покончил с собой.

По факту произошедшего ГСУ СКР по Москве возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Подробности произошедшего уточняются.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)