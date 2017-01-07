Пассажирка автобуса пострадала в ДТП со снегоуборщиком в ЮВАО

В ночь на 7 января рейсовый автобус столкнулся со снегоуборочной машиной в районе Лефортово ЮВАО Москвы.

Как сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на ТАСС, со снегоуборочной машиной столкнулся автобус, следующий по маршруту Н4 от станции метро «Китай-город» до «Новокосино».

По данным Life, столкновение произошло на пересечении шоссе Энтузиастов и улицы Авиамоторная в районе Лефортово ЮВАО Москвы. Издание уточняет, что в результате столкновения пострадала пассажирка автобуса.

Обстоятельства ДТП уточняются.