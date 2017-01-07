Происшествия
Источник: Российские СМИ
08:06, 07 Января 2017 Версия для печати

Один человек погиб при пожаре в гостинице на Ярославском шоссе

Утром 7 января на Ярославском шоссе загорелась гостиница на площади 700 квадратных метров.

Как сообщает телеканал «Звезда» с места событий, в столице горит отель, расположенный в 1-м корпусе доме 55 по Ярославскому шоссе в Ярославском районе СВАО Москвы. Площадь пожара, по предварительным данным, достигла 700 кв. м.

По информации канала, во время пожара один человек погиб.

РИА «Новости» со ссылкой на источник пишет о том, что при пожаре пострадали 9 человек.

Спасатели тушат возгорание. Пожару присвоен второй ранг сложности.

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Карпухина Мария

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