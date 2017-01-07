Американца задержали на станции "Медведково" с макетом гранатомета

В Московском метрополитене правоохранители задержали гражданина США с тубой от ручного гранатомета.

Об инциденте сообщает Life 7 января. По информации издания, гражданина США задержали на станции «Медведково» Калужско-Рижской линии метро. Один из полицейских на станции заметил торчащую из портфеля молодого человека трубу и попросил пассажира проверить его багаж. Оказалось, что в портфеле лежала туба от ручного гранатомета.

20-летний гражданин Америки рассказал, что купил предмет для страйкбола и везет его на игру. Полицейские отпустили американца, но тубу у него изъяли.