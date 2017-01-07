Происшествия
Источник: Life
14:02, 07 Января 2017 Версия для печати

Американца задержали на станции "Медведково" с макетом гранатомета

В Московском метрополитене правоохранители задержали гражданина США с тубой от ручного гранатомета.

Об инциденте сообщает Life 7 января. По информации издания, гражданина США задержали на станции «Медведково» Калужско-Рижской линии метро. Один из полицейских на станции заметил торчащую из портфеля молодого человека трубу и попросил пассажира проверить его багаж. Оказалось, что в портфеле лежала туба от ручного гранатомета.

20-летний гражданин Америки рассказал, что купил предмет для страйкбола и везет его на игру. Полицейские отпустили американца, но тубу у него изъяли.

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Карпухина Мария

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