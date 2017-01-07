Происшествия
Источник: РБК
12:56, 07 Января 2017 Версия для печати

70 человек эвакуировали из отеля в Москве из-за бесхозного предмета

7 января из гостиницы на юго-востоке Москвы эвакуировали около 70 человек из-за угрозы взрыва.

Как пишет РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в Москве около 70 человек эвакуировали из гостиницы, которая находится по адресу Жулебинский бульвар, 36.

При этом издание отмечает, что сотрудница гостиницы Leon SPA, находящейся по этому адресу, не смогла подтвердить или опровергнуть информацию.

Представитель ГУ МВД по Москве уточнил, что проверка сообщения о возможной угрозе на юго-востоке Москвы действительно происходит. Дежурный офицер добавил, что в полицию поступил звонок о бесхозном предмете на Жулебинском бульваре.

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Карпухина Мария

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