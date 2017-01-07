Происшествия
Источник: Интерфакс
14:29, 07 Января 2017 Версия для печати

60 домов в Королеве остались без отопления в -25 °C после аварии

Утром 7 января из-за коммунальной аварии в подмосковном Королеве 60 домов остались без отопления.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию города, авария произошла в 6:30 утра в субботу. «Было отключено 60 домов, часа через полтора уже удалось пустить отопление в 44 домах. 16 домов остались. Но там ситуация не критичная, все под контролем, прогноз их подключения — 16:00», — сказали агентству.

Уточняется, что в 16 домах проживает около одной тысячи человек.

Отметим, температура воздуха в Королеве составляет -25 °C.

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Карпухина Мария

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