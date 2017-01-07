Происшествия
Источник: Life
11:34, 07 Января 2017 Версия для печати

48 москвичей получили обморожение конечностей из-за погоды

В результате аномальных морозов в Москве пострадали более 60 человек, некоторые были госпитализированы.

Как сообщает Life со ссылкой на источник, из-за мороза пострадали более 60 москвичей. Отмечается, что 48 получили обморожение конечностей, среди них — пятимесячный мальчик с обморожением лица. Еще трое детей пострадали.

Восемь человек доставлены в медучреждение из-за травм вследствие переохлаждения. Шестеро были госпитализированы с переломами после падения на лед.

Согласно прогнозу «Гисметео», аномальный мороз продлится до 13 января.

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