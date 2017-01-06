Происшествия
Источник: Интерфакс
15:44, 06 Января 2017 Версия для печати

Восьмиклассница перебегала пути и попала под поезд под Тулой

В Тульской области 15-летняя школьница погибла под колесами грузового поезда вечером 3 января.

Об инциденте 6 января «Интерфаксу» сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Татьяна Морозова.

По ее словам, вечером в минувшую среду, 4 января, в районе станции Тарусская Курского направления МЖД, расположенной в Заокском районе Тульской области, 15-летняя девочка, учившаяся в 8 классе, перебегала железнодорожные пути. В этот момент к переходу подъезжал грузовой поезд, который ее травмировал. Девочка скончалась на месте из-за полученных травм.

Отмечается, что девочка не следовала предупреждениям, которые располагаются на переходе.

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Карпухина Мария

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