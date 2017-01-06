Происшествия
Источник: Life
15:12, 06 Января 2017 Версия для печати

Руслан Шамсуаров мог устроить гонки со стрельбой на Тверской

В Сети появилось видео, на котором «золотая молодежь» едет по Тверской улице и пытается «расстрелять» другие авто.

Как пишет Life, молодые люди пытались «расстрелять» другие автомобили с помощью игрушечных пистолетов. Предположительно, инцидент произошел в ночь с 5 на 6 января. На видео запечатлено, как неизвестные на иномарке на высокой скорости едут по Тверской улице и делают вид, что стреляют в авто перед ними.

Отмечается, что одним из участников мог быть сын вице-президента «Лукойла» Руслан Шамсуаров, ставший известным после гонки «золотой молодежи» на Gelandewagen с полицией. На его странице в Instagram появилась фотография игрушечных пистолетов в салоне авто. Напомним, прокурор Москвы настаивал на изоляции гонщиков от общества.

В бой!

Фото опубликовано Ruslan Borzrus (@borzrus)

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