Руслан Шамсуаров мог устроить гонки со стрельбой на Тверской

В Сети появилось видео, на котором «золотая молодежь» едет по Тверской улице и пытается «расстрелять» другие авто.

Как пишет Life, молодые люди пытались «расстрелять» другие автомобили с помощью игрушечных пистолетов. Предположительно, инцидент произошел в ночь с 5 на 6 января. На видео запечатлено, как неизвестные на иномарке на высокой скорости едут по Тверской улице и делают вид, что стреляют в авто перед ними.

Отмечается, что одним из участников мог быть сын вице-президента «Лукойла» Руслан Шамсуаров, ставший известным после гонки «золотой молодежи» на Gelandewagen с полицией. На его странице в Instagram появилась фотография игрушечных пистолетов в салоне авто. Напомним, прокурор Москвы настаивал на изоляции гонщиков от общества.

В бой! Фото опубликовано Ruslan Borzrus (@borzrus) Янв 5 2017 в 10:58 PST