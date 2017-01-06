Послушница зарезала настоятельницу монастыря в Белоруссии

Белорусские следователи задержали подозреваемую в убийстве настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря.

Как сообщает агентство БелаПАН 6 января, в белорусском Cвято-Ксениевском монастыре была убита настоятельница матушка Василиса. На монахиню напала женщина и нанесла ей ножевые ранения. Матушку Василису госпитализировали, однако спасти ее не удалось — от полученных ранений она скончалась.

Sputnik Беларусь со ссылкой на Следственный комитет республики пишет о том, что подозреваемую в убийстве монахини задержали.

В Белорусском экзархате предполагают, что на монахиню напала одна из болящих послушниц.