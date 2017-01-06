Происшествия
13:11, 06 Января 2017 Версия для печати

Послушница зарезала настоятельницу монастыря в Белоруссии

Белорусские следователи задержали подозреваемую в убийстве настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря.

Как сообщает агентство БелаПАН 6 января, в белорусском Cвято-Ксениевском монастыре была убита настоятельница матушка Василиса. На монахиню напала женщина и нанесла ей ножевые ранения. Матушку Василису госпитализировали, однако спасти ее не удалось — от полученных ранений она скончалась.

Sputnik Беларусь со ссылкой на Следственный комитет республики пишет о том, что подозреваемую в убийстве монахини задержали.

В Белорусском экзархате предполагают, что на монахиню напала одна из болящих послушниц.

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Карпухина Мария

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