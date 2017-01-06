Четверо погибли, выпив алкогольный коктейль в общежитии Красноярска

5 января в Красноярске четыре человека были найдены мертвыми после того, как выпили алкогольный коктейль.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета по Красноярскому краю, в минувший четверг около 23:00 по местному времени (19:00 по Москве) в общежитии на улице Гастелло в Красноярске были обнаружены тела 32-летнего мужчины, его сестер 23 и 22 лет, а также 38-летней женщины.

«Все они в течение дня распивали спиртные напитки, в том числе употребляли алкогольный коктейль под названием "Тайм-аут", который приобрели в павильоне», — рассказали в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.