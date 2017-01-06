10 москвичей госпитализировали с обморожением ночью

Десять жителей Москвы, в том числе 12-летняя девочка, были госпитализированы в самую холодную ночь зимы.

Как сообщает Life, девять человек были госпитализированы в ночь на 6 января с обморожением, еще один человек — с переохлаждением.

«Четверо пострадавших были доставлены в больницы из Центрального административного округа Москвы, ещё по двое пострадавших оказались на севере и на западе столицы, — цитирует издание источник. — Также по одному пострадавшему от морозов приходится на ВАО И СЗАО».

Отмечается, что среди пострадавших от обморожения была 12-летняя девочка: ее госпитализировали с Крымского вала с обморожением пальцев.

Издание также отмечает, что минувшая ночь была самой холодной с начала зимы.