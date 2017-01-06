Происшествия
Источник: Life
11:29, 06 Января 2017 Версия для печати

10 москвичей госпитализировали с обморожением ночью

Десять жителей Москвы, в том числе 12-летняя девочка, были госпитализированы в самую холодную ночь зимы.

Как сообщает Life, девять человек были госпитализированы в ночь на 6 января с обморожением, еще один человек — с переохлаждением.

«Четверо пострадавших были доставлены в больницы из Центрального административного округа Москвы, ещё по двое пострадавших оказались на севере и на западе столицы, — цитирует издание источник. — Также по одному пострадавшему от морозов приходится на ВАО И СЗАО».

Отмечается, что среди пострадавших от обморожения была 12-летняя девочка: ее госпитализировали с Крымского вала с обморожением пальцев.

Издание также отмечает, что минувшая ночь была самой холодной с начала зимы.

читайте также:Обморозить себе что-нибудь рискует каждый, кто зимой выходит на улицу
Как надо и не надо исправлять последствия обморожения
Получить зимой обморожение намного легче, чем кажется, напоминает Sobesednik.ru »

читайте также:Девушка
6 главных советов, как защитить себя от обморожения
Насколько тепло не было бы сейчас, зима все равно возьмет свои права. С сильными морозами, снегопадами и метелями. На такой случай нужно знать, как защитить себя от обморожения. Поэтому мы составили 9 советов того, как это сделать »

Также по теме
Погода
Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Надежда Бабкина балует внучек драгоценностями
11:05, 06 Января 2017
"Понятия не имею!" Sobesednik.ru безуспешно попытался узнать у Надежды Бабкиной формулу успеха
»
-32 °C ждет московский регион в рождественскую ночь
10:00, 06 Января 2017
Синоптики прогнозируют двадцатиградусные морозы в Москве и Подмосковье 6 и 7 января
»
Гадаем от Рождества до Крещения
07:08, 06 Января 2017
Sobesednik.ru помогает овладеть мастерством гадания – и на мужа, и на детей
»